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12.05.2017 15:53 Тульские полицейские украли топлива на миллион рублей "Вести-Тула"





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Прокурор Тульской области Александр Козлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ППС и его коллеги – начальника отделения материально-технического обеспечения. Мужчины обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.



Как рассказал следователь СУ СК России по Тульской области Дмитрий Щепаков, «…два сотрудника полиции совершали хищение бензина и дизельного топлива. Как установлено следствием, всего похищено 34,5 тонны бензина и 2,5 тонны дизельного топлива. Противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками ФСБ России по Тульской области. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу».

Тульские полицейские обвиняются в краже топлива на миллион рублей. Используя подложные документы, напарники похищали бензин и заправочные талоны, а полученное таким образом топливо продавали.Прокурор Тульской области Александр Козлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ППС и его коллеги – начальника отделения материально-технического обеспечения. Мужчины обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.Как рассказал следователь СУ СК России по Тульской области Дмитрий Щепаков, «…два сотрудника полиции совершали хищение бензина и дизельного топлива. Как установлено следствием, всего похищено 34,5 тонны бензина и 2,5 тонны дизельного топлива. Противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками ФСБ России по Тульской области. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу».













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