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12.05.2017 15:30 В Тульской области новый министр здравоохранения "Вести-Тула"





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«Времени на раскачку у вас нет. От медицины люди сегодня ждут быстрых, заметных перемен к лучшему», - отметил Алексей Дюмин. В свою очередь Андрей Третьяков поблагодарил губернатора за оказанное доверие. «Я готов к работе и уже успел изучить ситуацию в областной медицине и выработать ряд предложений по улучшению ситуации», - сказал Третьяков.



С сегодняшнего дня назначен новый руководитель Министерства здравоохранения региона. Его на встрече с губернатором Алексеем Дюминым представили журналистам. Андрей Александрович Третьяков имеет высшее медицинское образование. Кандидат медицинских наук. Работал на руководящих должностях в различных лечебных учреждениях.«Времени на раскачку у вас нет. От медицины люди сегодня ждут быстрых, заметных перемен к лучшему», - отметил Алексей Дюмин. В свою очередь Андрей Третьяков поблагодарил губернатора за оказанное доверие. «Я готов к работе и уже успел изучить ситуацию в областной медицине и выработать ряд предложений по улучшению ситуации», - сказал Третьяков.













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