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НОВОСТИ | Общество



12.05.2017 12:59 На экраны страны вышел фильм «Большой»
Полина Ермолаева



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Страсть, характер, интриги, талант - картина держит зрителя не современными киношными приемами. Без непременных приставок блокбастер или экшн, фильм Валерия Тодоровского «Большой» ни на минуту не отпускает, вызывая то улыбку, то слезы и даже гордость за нашу русскую балетную школу, которая рождала и продолжает дарить миру красоту и грацию несравнимую ни с чем.

«Страшно сложно давалось держать спину!», с улыбкой признается актриса», - говорит Алиса Фрейндлих, сыгравшая одну из главных ролей. Чтобы войти в роль опытной наставницы главной героини, ей пришлось просмотреть купу дисков из коллекции Николая Цискаридзе и побывать не на одном занятии в стенах Вагановского училища.

На съемках «Большого» были использованы более пятисот костюмов, снялись более семидесяти профессиональных артистов балета. Но это все цифры и факты, о которых тут же забываешь, когда на экране натягиваются невидимые, но хорошо ощутимые струны закаленных характеров. И начинается, на первый взгляд, знакомая каждому история Золушки, но рассказанная такими виртуозами, что хочется досмотреть и еще раз вернуться к этому фильму.
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