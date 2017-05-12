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12.05.2017 12:36 Есть ли у тульского «Арсенала» шанс на победу?
Александр Конов



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Достаточно неожиданная победа «Арсенала» над «Ростовом» немного приободрила тульских любителей футбола. Надёжная игра Владимира Габулова и, наконец-то, небольшой фарт, проявившийся в моменте с забитым голом, на какое-то время формально вывели команду Сергея Кирьякова из зоны «прямого вылета».

«Сегодня все бились, боролись, бодались, можно сказать, за каждый мяч. Было тяжело, но мы как бы выцарапали эту победу. Всех поздравляю, кто болеет за нас, кто не болеет. Тому, как говорится, бог – судья, в любом случае, три очка – очень важный шаг для решения нашей основной задачи, чтобы остаться в Премьер-лиге», - сказал после матча с «Ростовом» главный тренер ФК «Арсенал» Сергей Кирьяков.

Однако, радость была недолгой. Главные конкуренты туляков – «Оренбург» и «Крылья Советов» - в 27-ом туре также одержали победы, и всё вернулось на круги своя. «Арсенал» вновь опустился на 15-ое место. За три тура до окончания чемпионата «оружейники» отстают на очко от самарцев, и на два – от «Оренбурга». Болельщики снова загрустили, но всё-таки надежда на чудо остаётся.

График оставшихся игр у «Арсенала» - достаточно сложный. Выезд к ЦСКА, а затем два матча дома против вечно неудобного «Амкара» и досрочно завоевавшего чемпионский титул «Спартака», который не прочь повторить свой же рекорд от 1999-го года по набранным за сезон очкам при 16-ти командах. Задача у «арсенальцев» - наисложнейшая. Хотя снова возвращаться в ФНЛ футбольная Тула не хочет…

«Шанс всегда есть. Я, как болельщик хочу, чтобы команда осталась. Это же пример для наших юных футболистов. У нас в школе занимаются уже около 500 человек, и каждый мечтает играть в основной команде «Арсенала». На данном этапе у нас тринадцать человек играют за «Арсенал-молодёжку» и «Арсенал-2», - говорит директор ДЮСШ «Арсенал» Николай Попков.

Как известно, надежда умирает последней, и пока эта надежда есть – «Арсенал» будет цепляться. Впрочем, наверняка точно такие же мысли преследуют и «Крылья Советов», и «Оренбург».
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