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НОВОСТИ | Общество



12.05.2017 12:09 Тулякам рассказали о реализации в регионе майских указов Президента
Алина Фурсенко



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Почти на 2,5 тысячи за 2016 год выросло количество высокопроизводительных рабочих мест в Тульской области. Теперь их чуть больше 190 тысяч (это третий результат по ЦФО), в то время как в средним по стране показатель этот наоборот снизился. К слову сказать, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте в нашей области – самая высокая в России, более 37 %.

Менее радостная динамика в здравоохранении, однако, пока тоже в рамках показателей. Как рассказал министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, «…по болезням системы кровообращения мы видим отрицательную динамику. При этом целевое значение, установленное минздравом достигнуто. Показатель младенческой смертности составляет на 1 тысячу человек, родившихся живыми, 6,4%.

Доступность детских садов для малышей от 3 до 7 лет, наконец, закрепилась на отметке 100%. Неплохая динамика и по охвату детей дополнительными внешкольными занятиями – 68% процентов. А вот по обновлению жилого фонда область далека от лидеров– 13 место по ЦФО. И, буквально на 0,36 не дотягивает до заветной сотни показатель доступности Госуслуг по принципу «одного окна» в МФЦ. Однако, это существенно выше поставленной цели – 90 %.

Словом, по двадцати четырем показателям из сорока двух выполнение идет согласно утвержденным планам, а по шести цель достигнута и вовсе раньше срока. По оставшимся десяти - как отметил заместитель председателя правительства, есть положительная динамика.
















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