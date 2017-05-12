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НОВОСТИ | Общество



12.05.2017 11:52 Тульские десантники приручили «Рысь»
Виталий Моторин



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Колонна спецавтомобилей, форсируя бездорожье, движется к условной точке в глубине леса. Туда же с другой стороны, возвращаясь с задания пробирается разведывательное подразделение из девяти человек. Скрытая, не привлекающая внимания эвакуация или доставка небольших групп спецназа в труднодоступные районы и есть основная задача машины «Рысь».

Таких автомобилей у десантников России пока около сорока. Более четверти из них на вооружении в Тульской дивизии ВДВ. Семитонные «Рыси» легче, быстрее и незаметнее БТР и БМП. Без дозаправки они способны проехать до шестисот километров. Впрочем, эвакуация не единственное, что в этот раз отработали разведчики.

По легенде после эвакуации, колонна попадает в засаду. Одна машина повреждена, экипажи трех других должны отбить нападение. Основные преимущества нового автомобиля – незаметность и проходимость. Кроме того, экипаж машины хорошо защищен – броня выдерживает прямое попадание пулеметной очереди и даже взрыв под днищем ручной гранаты.

Изучить новую машину досконально Тульские десантники еще успеют. Подобные учения разведгрупп они намерены проводить регулярно. Приглянуться «Рысь» может и не только десанту. Собираемая на КамАЗе машина универсальна и может использоваться любым родом войск.
















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