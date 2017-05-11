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11.05.2017 18:21 Алексей Дюмин: торжества в День Победы прошли на достойном уровне Вести-Тула





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И парад, и шествие «Бессмертного полка», и другие торжества прошли на достойном уровне - в Туле даже удалось провести авиашоу. Алексей Дюмин отметил, что ведомствам не следует расслабляться - уже 15 мая Тулу ждёт большое мероприятие - фестиваль «Студенческая весна», на который приедут 3000 гостей. «Должны это мероприятие провести так же чётко, чтобы гостям у нас было комфортно и безопасно. Рассчитываю на командную работу», - сказал губернатор.



Глава региона Алексей Дюмин поблагодарил всех сотрудников Управления МВД России по Тульской области, которые охраняли порядок на торжествах в честь Дня Победы. Они сработали профессионально и слаженно. Сегодня на совещании у губернатора были подведены итоги праздника.И парад, и шествие «Бессмертного полка», и другие торжества прошли на достойном уровне - в Туле даже удалось провести авиашоу. Алексей Дюмин отметил, что ведомствам не следует расслабляться - уже 15 мая Тулу ждёт большое мероприятие - фестиваль «Студенческая весна», на который приедут 3000 гостей. «Должны это мероприятие провести так же чётко, чтобы гостям у нас было комфортно и безопасно. Рассчитываю на командную работу», - сказал губернатор.





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