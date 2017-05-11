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НОВОСТИ | Общество



11.05.2017 17:39 Тульский школьник вошёл в двадцатку лучших чтецов страны
Вести-Тула

Тульский школьник вошёл в двадцатку лучших чтецов страны

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В шестой раз Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» определит самых талантливых юных читателей. Он состоится сегодня вечером в Международном детском центре «Артек». В двадцатку лучших чтецов страны вошел и туляк Иван Жарков с рассказом Валерия Медведева «Летающая собака».

Сейчас уже известно, с какими авторами и произведениями будут выступать дети: топ самых популярных возглавили Чехов, Зощенко, Тэффи, Айтматов, Приставкин, Экзюпери. 30% участников выступят с произведениями военной прозы, зарубежных авторов будет 20%, среди самых популярных - Сэлинджер, Ричард Бах, Джек Лондон. Ежегодно растет процент современных русских текстов.











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