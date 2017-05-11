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11.05.2017 16:35 В ясногорской полиции улучшили статистику странным способом Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «по версии следствия, подозреваемый, занимая должность начальника полиции УМВД по Ясногорскому району, превысив свои полномочия, требовал от мужчины признаться в совершении уголовно наказуемого деяния – в хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции в крупном размере. Опасаясь противоправных действий со стороны сотрудника полиции, мужчина был вынужден признаться в совершении данного преступления, в результате был незаконно привлечен к уголовной ответственности. Следователями Следственного комитета проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование дела продолжается».



Менее месяца назад следователи возбудили уголовное дело в отношении ещё двоих оперуполномоченных ОМВД России по Ясногорскому району. Они так же подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Полицейские пытками добивались признательных показаний от подозреваемого и стреляли ему в ноги.



Начальник ясногорской полиции подозревается в превышении полномочий. По версии следствия, полицейский требовал от задержанного признаться в преступлении, чтобы улучшить статистику. Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «по версии следствия, подозреваемый, занимая должность начальника полиции УМВД по Ясногорскому району, превысив свои полномочия, требовал от мужчины признаться в совершении уголовно наказуемого деяния – в хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции в крупном размере. Опасаясь противоправных действий со стороны сотрудника полиции, мужчина был вынужден признаться в совершении данного преступления, в результате был незаконно привлечен к уголовной ответственности. Следователями Следственного комитета проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование дела продолжается».Менее месяца назад следователи возбудили уголовное дело в отношении ещё двоих оперуполномоченных ОМВД России по Ясногорскому району. Они так же подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Полицейские пытками добивались признательных показаний от подозреваемого и стреляли ему в ноги.





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