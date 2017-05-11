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11.05.2017 16:16 В Тульской области от клещей обработали территории лагерей Вести-Тула





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Укусы клещами зарегистрированы в Алексинском, Дубенском, Суворовском, Донском, Киреевском, Щёкинском, Ефремовском районах и в Туле. Случаи присасывания отмечаются в парках, приусадебных участках, лесах и кладбищах. В настоящий момент в регионе проведены акарицидные обработки более 60 гектаров территории, почти половина из которых - это летние оздоровительные учреждения.



Клещи атакуют. Только в период с 1 по 5 мая в связи с этим в лечебные организации обратилось 40 человек (в их числе подростки от 14 до 17 лет). Всего же с начала сезона с укусами клещами обратились 120 человек (из них треть - дети), а это на 25% меньше аналогичного периода 2016 года.Укусы клещами зарегистрированы в Алексинском, Дубенском, Суворовском, Донском, Киреевском, Щёкинском, Ефремовском районах и в Туле. Случаи присасывания отмечаются в парках, приусадебных участках, лесах и кладбищах. В настоящий момент в регионе проведены акарицидные обработки более 60 гектаров территории, почти половина из которых - это летние оздоровительные учреждения.

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