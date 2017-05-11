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|11.05.2017 12:35 Тульский предприниматель незаконно ввез саженцы из Белоруссии
|"Вести-Тула"
Крыжовник, малина, алыча, груша, яблоня… В общей сложности восемь тысяч саженцев с республики Беларусь ввёз тульский индивидуальный предприниматель на территорию нашего региона без документов, удостоверяющих их сортовые и посадочные качества.
Это нарушает требования Федерального закона «О семеноводстве», сообщает Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. За выявленные нарушения мужчина привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
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