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11.05.2017 12:46 На Куликовом поле прошли соревнования по наблюдению за птицами "Вести-Тула"





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Соревнования традиционно проходят в окрестностях села Монастырщино. На этот раз, несмотря на обещанную синоптиками непогоду, фотоохотников и их моделей щедро грело солнце. Из предложенных в чек-листе более сотни видов птиц этой весной посчастливилось встретить половину.





«На крыльях Победы» - соревнования по полевым фотонаблюдениям за птицами в четвёртый раз состоялись на Куликовом поле. Пешие маршруты по заповедной территории, неожиданные встречи с обитателями степей и лесов, краткий курс орнитологии и фотомастерства - таковы особенности этой ежегодной экологической встречи на первом ратном поле России.Соревнования традиционно проходят в окрестностях села Монастырщино. На этот раз, несмотря на обещанную синоптиками непогоду, фотоохотников и их моделей щедро грело солнце. Из предложенных в чек-листе более сотни видов птиц этой весной посчастливилось встретить половину.

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