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11.05.2017 12:56 В Тульской области откроется памятник исчезнувшим деревням "Вести-Тула"





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Проект состоит из двух частей. Первая - установка памятника исчезнувшим деревням, а их на территории тульской области около девяти сотен. Открытие мемориала состоится в конце июня. А вторая часть - сбор исторических данных по каждому населенному пункту района. Проект реализуется на народные средства.



Куркинский район связан с жизнью и деятельностью видных деятелей земского движения Бегичевых, Писаревых, Бобринских, Раевских. У нас проживали потомки генералиссимуса Суворова, здесь были писатели Грибоедов, Лев Толстой, художники Репин и Тропинин».







Уже этим летом в Тульской области откроется памятник исчезнувшим деревням. Председатель Куркинской районной краеведческой организации Евгений Кочергин разработал и сейчас реализует проект «Живи и помни». Он посвящен российской деревне.Проект состоит из двух частей. Первая - установка памятника исчезнувшим деревням, а их на территории тульской области около девяти сотен. Открытие мемориала состоится в конце июня. А вторая часть - сбор исторических данных по каждому населенному пункту района. Проект реализуется на народные средства.Куркинский район связан с жизнью и деятельностью видных деятелей земского движения Бегичевых, Писаревых, Бобринских, Раевских. У нас проживали потомки генералиссимуса Суворова, здесь были писатели Грибоедов, Лев Толстой, художники Репин и Тропинин».

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