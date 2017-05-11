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11.05.2017 12:59 Тульские аквалангисты подняли со дна моря истребитель "Вести-Тула"





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Работы проводились как на суше, так и под водой в акватории Керченского пролива. Участники обследовали несколько затонувших судов и самолетов в ноябре-декабре 1943 года в районе поселка Эльтиген. Были обнаружены элементы кабины и вооружение знаменитого штурмовика «Ил-2», также был поднят на поверхность советский истребитель «Киттихаук» Р-40 американского производства.



Кстати, первая подводно-поисковая экспедиция с участием туляков из подводного клуба «Посейдон» состоялась в Керченском проливе 36 лет назад – в 1981 году!





Четверо аквалангистов из Тулы приняли участие в экспедиции «Большой десант-2017», посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.Работы проводились как на суше, так и под водой в акватории Керченского пролива. Участники обследовали несколько затонувших судов и самолетов в ноябре-декабре 1943 года в районе поселка Эльтиген. Были обнаружены элементы кабины и вооружение знаменитого штурмовика «Ил-2», также был поднят на поверхность советский истребитель «Киттихаук» Р-40 американского производства.Кстати, первая подводно-поисковая экспедиция с участием туляков из подводного клуба «Посейдон» состоялась в Керченском проливе 36 лет назад – в 1981 году!

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