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|11.05.2017 13:04 «Театральный дворик» пройдет в Туле с 18 по 23 июля
|"Вести-Тула"
В Туле с 18 по 23 июля пройдет IX фестиваль уличных театров «Театральный дворик».
В нем примут участие 54 коллектива. Планируется приезд артистов из Франции, Аргентины, Польши, Израиля, Испании, Италии, США, Беларуси и российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Перми, Смоленска, Севастополя и ряда других. Также перед зрителями выступят шесть коллективов из Тулы.
К уже привычным площадкам у Главпочтамта, сквера у памятника Толстому, добавится и новая - Кремлевский сквер.
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