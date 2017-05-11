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11.05.2017 13:04 «Театральный дворик» пройдет в Туле с 18 по 23 июля "Вести-Тула"





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В нем примут участие 54 коллектива. Планируется приезд артистов из Франции, Аргентины, Польши, Израиля, Испании, Италии, США, Беларуси и российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Перми, Смоленска, Севастополя и ряда других. Также перед зрителями выступят шесть коллективов из Тулы.



К уже привычным площадкам у Главпочтамта, сквера у памятника Толстому, добавится и новая - Кремлевский сквер.







В Туле с 18 по 23 июля пройдет IX фестиваль уличных театров «Театральный дворик».В нем примут участие 54 коллектива. Планируется приезд артистов из Франции, Аргентины, Польши, Израиля, Испании, Италии, США, Беларуси и российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Перми, Смоленска, Севастополя и ряда других. Также перед зрителями выступят шесть коллективов из Тулы.К уже привычным площадкам у Главпочтамта, сквера у памятника Толстому, добавится и новая - Кремлевский сквер.

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