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|11.05.2017 13:09 Студентки из Тулы стали лауреатами конкурса в Италии
|"Вести-Тула"
Студентки колледжа искусств имени Даргомыжского выступили на «Российских вечерах в Италии». Фестиваль-конкурс прошел в итальянском Пезаро и собрал более трехсот участников из Италии, России, Узбекистана, Польши, Словакии, Швейцарии, Украины.
Они демонстрировали свое искусство в различных номинациях — от инструментальной музыки, классического вокала и балета до джаза и фольклора. В программу фестиваля были включены также живопись и художественная фотография.
Тульские гитаристка, исполнительница народного вокала и исполнительница академического вокала стали лауреатами конкурса.
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