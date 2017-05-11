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11.05.2017 13:09 Студентки из Тулы стали лауреатами конкурса в Италии "Вести-Тула"





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Они демонстрировали свое искусство в различных номинациях — от инструментальной музыки, классического вокала и балета до джаза и фольклора. В программу фестиваля были включены также живопись и художественная фотография.



Тульские гитаристка, исполнительница народного вокала и исполнительница академического вокала стали лауреатами конкурса.







Студентки колледжа искусств имени Даргомыжского выступили на «Российских вечерах в Италии». Фестиваль-конкурс прошел в итальянском Пезаро и собрал более трехсот участников из Италии, России, Узбекистана, Польши, Словакии, Швейцарии, Украины.Они демонстрировали свое искусство в различных номинациях — от инструментальной музыки, классического вокала и балета до джаза и фольклора. В программу фестиваля были включены также живопись и художественная фотография.Тульские гитаристка, исполнительница народного вокала и исполнительница академического вокала стали лауреатами конкурса.

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