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НОВОСТИ | Общество



11.05.2017 11:44 26 мая тульское телевидение отметит круглую дату – 60 лет
Елена Панова



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Профессия репортера – ровесница самому телевидению. Но слово корреспондент плотно вошло в телевизионную жизнь не сразу. Раньше авторов сюжетов и передач называли редакторами.

Алла Богославская – пришла на телестудию в Новомосковске в начале 1970-х. В отдел молодежных программ. Потом вела эфиры на общественно-политические темы. Вспоминает, что новости тогда показывали мало. Всего 10 минут в день. «Это были даже не новости в современном понятии, а скорее информационные извещения», - рассказывает Алла Богославская.

Раньше процесс производства даже небольшого видеосюжета растягивался на несколько дней. Материал отвозили из Тулы в Новомосковск, именно там до начала 1990-х находилась телестудия. Пленку проявляли, сушили, потом монтировали. Конечно, о такой оперативности как сегодня, и речи не было. Как рассказала автор и ведущая программа ГТРК «Тула» Галина Цой «…было мало операторов, машин, но была масса времени. Мы могли приехать на объект, в ту же Чернь и жить там трое суток. Но, правда, получалось сразу несколько программ».

Творческий и мозговой центр телекомпании – это ньюсрум. Здесь появляются новые идеи, обсуждают проекты, готовят только что привезенные с места событий репортажи. С самого утра и до позднего вечера корреспонденты программы «Вести Тула» в центре событий. Политических, криминальных, культурных. Знать, что происходит, быть в курсе, но главное – рассказать об этом в выпуске новостей. На телеканале «Россия 1» ежедневно по будням выходит 10 выпусков тульских вестей.

«Моя профессия хороша тем, что ежедневно я встречаюсь с самыми разными людьми. Они дают мне заряд энергии. Очень многие из них – удивительные личности. Общение с такими людьми помогает развиваться», - говорит корреспондент Полина Ермолаева.

По словам специального корреспондента Виталия Моторина, «…самые требовательные зрители – это близкие и родные люди. Каждый сюжет обсуждается в семье».

«Я всегда с большим удовольствием смотрю сюжеты своих коллег. Когда я их вижу, то часто отмечаю, что я бы не сделал их так хорошо и интересно, как сделали они. Хотя идея и цель у нас всегда одна, для ее достижения у каждого свои приемы», - рассказывает специальный корреспондент Алексей Еремин.


Телекорресподент – это та самая профессия, в которой случайных людей не бывает. История тульского телевидения началась ровно 60 лет назад. И сегодня ее продолжает писать новое поколение журналистов. Тех, которые не представляют своей жизни без слов: в кадре, работаем.
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