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11.05.2017 11:23 У мемориала «Защитникам неба Отечества» появилась «Аллея Славы» София Гафарова





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«Были посажены голубые ели, липы, обустроен газон. Территория возле мемориального комплекса будет развиваться и дальше», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.



Кстати посадочный материал совершенно бесплатно предоставил питомник «Экоплант». Они то и запустили по стране акцию «Аллеи Славы». Жители более трёх тысяч городов-победителей по всей России принимали участие в голосование. В результате пятнадцать из них – в их числе и Тула – стали победителями.



«К этой акции мы хотим привлечь всю страну. Чтобы в каждом городе появились свои «Аллеи Славы», - рассказал генеральный директор питомника «Экоплант» Антон Хромов.



Акция станет ежегодной – говорят организаторы. А значит, быть может, в нашем регионе силами горожан появится еще не одна «Аллеи Славы».

В канун Дня Победы туляки высадили у мемориала «Защитникам неба Отечества» четыре сотни саженцев клёна и сто саженцев пушистой туи.«Были посажены голубые ели, липы, обустроен газон. Территория возле мемориального комплекса будет развиваться и дальше», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.Кстати посадочный материал совершенно бесплатно предоставил питомник «Экоплант». Они то и запустили по стране акцию «Аллеи Славы». Жители более трёх тысяч городов-победителей по всей России принимали участие в голосование. В результате пятнадцать из них – в их числе и Тула – стали победителями.«К этой акции мы хотим привлечь всю страну. Чтобы в каждом городе появились свои «Аллеи Славы», - рассказал генеральный директор питомника «Экоплант» Антон Хромов.Акция станет ежегодной – говорят организаторы. А значит, быть может, в нашем регионе силами горожан появится еще не одна «Аллеи Славы».













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