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10.05.2017 18:21 В Ясной Поляне прошел отбор на роли в спектакле «Зелёная палочка» "Вести-Тула"





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Кастинг на роли в спектакле «Зелёная палочка», который будет представлен публике в начале июня в рамках мероприятия «Толстой Weekend», собрал не только молодых служителей Мельпомены, но и людей далеких от актерского мастерства.



Побывать в самой гуще театральных страстей смогут и зрители спектакля, ведь он будет носить иммерсивный формат. «Актерами в спектакле являются сами зрители. Им придется не просто посмотреть спектакль, но и самим походить, побегать по Ясной Поляне», - говорит режиссер Алексей Жеребцов.



Необычное действо сегодня проходило на сцене яснополянского Дома культуры. Свои силы в актёрской профессии смогли попробовать все желающие туляки.Кастинг на роли в спектакле «Зелёная палочка», который будет представлен публике в начале июня в рамках мероприятия «Толстой Weekend», собрал не только молодых служителей Мельпомены, но и людей далеких от актерского мастерства.Побывать в самой гуще театральных страстей смогут и зрители спектакля, ведь он будет носить иммерсивный формат. «Актерами в спектакле являются сами зрители. Им придется не просто посмотреть спектакль, но и самим походить, побегать по Ясной Поляне», - говорит режиссер Алексей Жеребцов.











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