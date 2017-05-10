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|10.05.2017 17:45 Пользователям соцсетей показали, как выглядит Тула из космоса
|"Вести-Тула"
Как выглядят города-герои из космоса теперь можно увидеть в социальных сетях, а так же на официальном сайте Роскосмоса. На снимках, сделанных специально ко Дню Победы космонавтами МКС, видны все 13 городов, в том числе и город-герой Тула.
Как пишут космонавты, охватить все 13 городов с международной космической станции не удалось, поэтому 3 города были сфотографированы российскими спутниками. Конкретно фото Тулы было сделано космическим аппаратом «Ресурс-П» / Роскосмос, о чем есть соответствующая пометка. В кадр попала центральная часть города с площадью Ленина, кремлем и главными улицами.
Напомним, высшая степень отличия «Город-герой» присвоена городу Туле в 1976 году за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне.
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