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10.05.2017 17:08 «Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства Вести-Тула





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Документ опубликован на официальном портале правовой информации http://pravo.gov.ru/laws/acts/34/564950451088.html.



«Ростелеком» будет обеспечивать работу единого портала госуслуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы нормативной справочной информации, единой системы идентификации и аутентификации. Действие предыдущего распоряжения правительства о единственном исполнителе этих работ завершилось в конце 2016 года.



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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.



Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО «Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 — 2020 годы)».Документ опубликован на официальном портале правовой информации«Ростелеком» будет обеспечивать работу единого портала госуслуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы нормативной справочной информации, единой системы идентификации и аутентификации. Действие предыдущего распоряжения правительства о единственном исполнителе этих работ завершилось в конце 2016 года.* * *Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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