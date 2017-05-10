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10.05.2017 16:39 В Туле станет светлее жить Вести-Тула





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В ближайшее время планируется приступить к установке опор и светильников на Щёкинском шоссе, улицах Скуратовской, Пржевальского, Новотульской, а также на дороге от Венёвского шоссе к улице Щегловская засека.



Тула становится светлее. В 2017 году будет проложено более 68 тысяч метров СИП-кабеля, введено в эксплуатацию более 2000 светоточек по 157 объектам на сумму 90 миллионов рублей. Работы по освещению города выполняются в рамках реализации программы «Большая Тула – светлый город-2017».В ближайшее время планируется приступить к установке опор и светильников на Щёкинском шоссе, улицах Скуратовской, Пржевальского, Новотульской, а также на дороге от Венёвского шоссе к улице Щегловская засека.

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