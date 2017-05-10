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10.05.2017 16:12 Михаил Придонов: даже в самых сложных обстоятельствах я мог пошутить Татьяна Смирнова





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«Ночью шли, днем прятались. Нас послали в разведку, и мы натолкнулись на немецкую машину, которая стала по нам стрелять. А я с автоматом, крикнул – вперед, за мной и побежал прямо на эту машину», - рассказывает Михаил Придонов.



Тяжелые дни в октябре 41-го сменились еще большим испытанием - пленом, а потом и концлагерем за попытку побега из лагеря военнопленных. Смерть буквально дышала ему в спину. Когда в лагере ходил тиф, Михаил Придонович то же заболел. «Помню, лежишь на соломе, а она шевелится. В бровях, в усах – вши. Температура высокая. Пригласили врача. Он посмотрел живот – сыпи нет. И ушел. Я не знаю ни врача, ни имени. Спас он меня, иначе попал бы на небеса», - говорит Придонов.



Вести о победе просочились и за колючую проволоку концлагеря. Радости не было предела. Потом – отправка на Родину. Правда, здесь пленников ждали очередные испытания. «На крышах ехали, на поезде. Приехали домой. А потом промывали нас по косточкам – где был, как, кто тебя знает. Мне сказали, что я чист», и могу возвращаться домой», - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны.



Четыре года – сначала ожесточенных сражений, потом концлагерей – Михаила Придоновича не сломили. Ветеран весел и оптимистичен. По его словам он не отчаивался даже в самых сложных обстоятельствах.



Сейчас Михаил Придонович пишет книги, издает их своими силами и рисует монограммы, причем, пером и тушью. Поддерживают ветерана дочь и сын, а еще пятеро внуков и двое правнуков. Те, ради жизни которых он снес все тяготы и лишения войны.

Его служба началась рано. Сначала финская война, потом Бессарабская кампания. В 1941-м молодого сержанта отправили на курсы младших лейтенантов в Одессу. Там-то и начался его боевой путь. Одним из страшных моментов для Михаила Придонова – тогда командира радиовзвода - стал выход из окружения.«Ночью шли, днем прятались. Нас послали в разведку, и мы натолкнулись на немецкую машину, которая стала по нам стрелять. А я с автоматом, крикнул – вперед, за мной и побежал прямо на эту машину», - рассказывает Михаил Придонов.Тяжелые дни в октябре 41-го сменились еще большим испытанием - пленом, а потом и концлагерем за попытку побега из лагеря военнопленных. Смерть буквально дышала ему в спину. Когда в лагере ходил тиф, Михаил Придонович то же заболел. «Помню, лежишь на соломе, а она шевелится. В бровях, в усах – вши. Температура высокая. Пригласили врача. Он посмотрел живот – сыпи нет. И ушел. Я не знаю ни врача, ни имени. Спас он меня, иначе попал бы на небеса», - говорит Придонов.Вести о победе просочились и за колючую проволоку концлагеря. Радости не было предела. Потом – отправка на Родину. Правда, здесь пленников ждали очередные испытания. «На крышах ехали, на поезде. Приехали домой. А потом промывали нас по косточкам – где был, как, кто тебя знает. Мне сказали, что я чист», и могу возвращаться домой», - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны.Четыре года – сначала ожесточенных сражений, потом концлагерей – Михаила Придоновича не сломили. Ветеран весел и оптимистичен. По его словам он не отчаивался даже в самых сложных обстоятельствах.Сейчас Михаил Придонович пишет книги, издает их своими силами и рисует монограммы, причем, пером и тушью. Поддерживают ветерана дочь и сын, а еще пятеро внуков и двое правнуков. Те, ради жизни которых он снес все тяготы и лишения войны.











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