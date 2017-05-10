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10.05.2017 15:43 Музей-заповедник «Куликово поле» стал победителем в международном конкурсе "Вести-Тула"





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Сотрудниками Куликова поля для номинации «Наиболее креативные выставочные инсталляции» был подготовлен фильм о большом макете Куликовской битвы, который и удостоился внимания жюри.



Церемония награждения победителей состоится в середине июня в Музее Яна Амоса Коменского в Чехии. А увидеть хронику событий двух дней 7 и 8 сентября 1380 года, которую в ярких проекциях представляет макет-победитель, все желающие могут на Куликовом поле в новом музейном комплексе.





Проект музея Куликово поле победил в Международном фестивале аудивизуальных и мультимедийных продуктов в сфере наследия. Этот конкурс призван выявлять лучшие фильмы, сайты, интерактивные программы, мобильные приложения и тому подобное, созданные музеями.Сотрудниками Куликова поля для номинации «Наиболее креативные выставочные инсталляции» был подготовлен фильм о большом макете Куликовской битвы, который и удостоился внимания жюри.Церемония награждения победителей состоится в середине июня в Музее Яна Амоса Коменского в Чехии. А увидеть хронику событий двух дней 7 и 8 сентября 1380 года, которую в ярких проекциях представляет макет-победитель, все желающие могут на Куликовом поле в новом музейном комплексе.

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