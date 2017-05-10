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10.05.2017 14:00 В Тульское суворовское училище примут ещё 80 ребят София Гафарова





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Однако буквально за два месяца на пустыре как на дрожжах выросли здания, еще через два - Тульское суворовское обрело свой облик. На 14 гектарах появились учебно-административный корпус, два спальных, огромный спорткомплекс, отдельный медпункт, плац и спортплощадки. На Тульское суворовское училище приезжал посмотреть даже президент России.



А это первые суворовцы возрожденного суворовского училища. Из 240 - большая часть из Тульской области. Но вся география учащихся - это 42 региона: от Мурманска до Бийска. Данзан Шараев из Калмыкии. «Стали родными училище, друзья. И ещё мне очень понравился музей оружия», - рассказал он.



Знакомить с историей и показать все достопримечательности края - одна из традиций Тульского суворовского. Ещё здесь самый современный кабинет физики. Вполне объяснимо, что именно в Тульском суворовском училище открылся научный класс. Подобный есть только в Москве. Это была инициатива губернатора области Алексей Дюмина, чтобы в оружейной столице готовить военных инженеров и конструкторов.



Воспитатель научного взвода ТСВУ Владимир Попов рассказал, что «ребята будут расти, они находятся постоянно в контакте с высшими учебными заведениями Тулы, нашими передовыми предприятиями. В условиях взаимодействия наши тульские суворовцы имеют преимущество».



Такие серьёзные и сосредоточенные лица можно увидеть только на одном уроке – военной начальной подготовке. Такого не преподают в обычной школе. Тема сегодня: военная топография. «До выпуска они изучат основы тактической подготовки, подготовку по связи, строевую, огневую подготовку, инженерную, на шестом курсе – основы воздушно-десантной подготовки. С разрешения родителей делают первые прыжки», - рассказал педагог-организатор ТСВУ Михаил Нефедьев.



Такой набор инструментов и станков - на зависть любому мужчине. На уроках технологии суворовцы познают азы столярного и слесарного дела, что пригодится и в быту, и в военной жизни. Вот почти готов сувенирный молоточек, а здесь планы посерьёзнее.



Суворовцы вот-вот возьмутся за медиаиндустрию. Здесь есть фотовидеостудия, что позволит ребятам самим писать историю родного училища. Кстати, в этом году тульские курсанты дали фору опытным спортсменам на первенстве по хоккею среди суворовских училищ и взяли бронзу.



Ещё здесь занимаются такими видами спорта как плавание, самбо, спорториентирование, бокс, городошный спорт, рукопашный бой. «У кого-то отставала сила, у кого-то быстрота, выносливость, но в течение учебного года все возмужали, подтянулись», - говорит начальник физической подготовки ТСВУ Андрей Смыслов.



Питание шестиразовое, проживание в комнатах по два человека. Обстановка вроде бы домашняя, но надо признать, что жизнь по уставу для подростка не так проста, поэтому предусмотрена комната для релаксации и помощь психолога.



По словам заведующей методическим кабинетом учебного отдела ТСВУ Людмилы Рожковой, «Когда дети после первых каникул бежали к училищу с распростёртыми объятиями, мы поняли, что они адаптировались»



Строительство в Тульском суворовском училище продолжается. К 1 сентября появится ещё один спальный корпус и спортзал. В перспективе – несколько спортплощадок, стадион, теннисный корт. К новому учебному году здесь ждут ещё 80 суворовцев.



6 мая 2016 года. Министр обороны России Сергей Шойгу и тогда ещё исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Дюмин торжественно заложили памятный камень, чем дали старт строительству Тульского военного суворовского училища. Тогда было удивительно, да и сомнительно, что 1 сентября здесь будет целый военно-учебный комплекс.Однако буквально за два месяца на пустыре как на дрожжах выросли здания, еще через два - Тульское суворовское обрело свой облик. На 14 гектарах появились учебно-административный корпус, два спальных, огромный спорткомплекс, отдельный медпункт, плац и спортплощадки. На Тульское суворовское училище приезжал посмотреть даже президент России.А это первые суворовцы возрожденного суворовского училища. Из 240 - большая часть из Тульской области. Но вся география учащихся - это 42 региона: от Мурманска до Бийска. Данзан Шараев из Калмыкии. «Стали родными училище, друзья. И ещё мне очень понравился музей оружия», - рассказал он.Знакомить с историей и показать все достопримечательности края - одна из традиций Тульского суворовского. Ещё здесь самый современный кабинет физики. Вполне объяснимо, что именно в Тульском суворовском училище открылся научный класс. Подобный есть только в Москве. Это была инициатива губернатора области Алексей Дюмина, чтобы в оружейной столице готовить военных инженеров и конструкторов.Воспитатель научного взвода ТСВУ Владимир Попов рассказал, что «ребята будут расти, они находятся постоянно в контакте с высшими учебными заведениями Тулы, нашими передовыми предприятиями. В условиях взаимодействия наши тульские суворовцы имеют преимущество».Такие серьёзные и сосредоточенные лица можно увидеть только на одном уроке – военной начальной подготовке. Такого не преподают в обычной школе. Тема сегодня: военная топография. «До выпуска они изучат основы тактической подготовки, подготовку по связи, строевую, огневую подготовку, инженерную, на шестом курсе – основы воздушно-десантной подготовки. С разрешения родителей делают первые прыжки», - рассказал педагог-организатор ТСВУ Михаил Нефедьев.Такой набор инструментов и станков - на зависть любому мужчине. На уроках технологии суворовцы познают азы столярного и слесарного дела, что пригодится и в быту, и в военной жизни. Вот почти готов сувенирный молоточек, а здесь планы посерьёзнее.Суворовцы вот-вот возьмутся за медиаиндустрию. Здесь есть фотовидеостудия, что позволит ребятам самим писать историю родного училища. Кстати, в этом году тульские курсанты дали фору опытным спортсменам на первенстве по хоккею среди суворовских училищ и взяли бронзу.Ещё здесь занимаются такими видами спорта как плавание, самбо, спорториентирование, бокс, городошный спорт, рукопашный бой. «У кого-то отставала сила, у кого-то быстрота, выносливость, но в течение учебного года все возмужали, подтянулись», - говорит начальник физической подготовки ТСВУ Андрей Смыслов.Питание шестиразовое, проживание в комнатах по два человека. Обстановка вроде бы домашняя, но надо признать, что жизнь по уставу для подростка не так проста, поэтому предусмотрена комната для релаксации и помощь психолога.По словам заведующей методическим кабинетом учебного отдела ТСВУ Людмилы Рожковой, «Когда дети после первых каникул бежали к училищу с распростёртыми объятиями, мы поняли, что они адаптировались»Строительство в Тульском суворовском училище продолжается. К 1 сентября появится ещё один спальный корпус и спортзал. В перспективе – несколько спортплощадок, стадион, теннисный корт. К новому учебному году здесь ждут ещё 80 суворовцев.





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