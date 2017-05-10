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10.05.2017 11:21 На площади Ленина в Туле День Победы отметили с песнями София Гафарова





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Легендарные песни Великой Отечественной «Катюша», «Тёмная ночь», «Смуглянка» - песни, с которыми шли в бой и мечтали о Победе. Ну а в нашем сознании это напоминание о подвиге и стойкости нашего народа и страны. Кстати, звучали и современные военные песни, уже как история о пережитом.



До позднего вечера на площади работали торговые ряды. На сцене выступали «Земляне» и коллектив «Soprano Турецкого». Последние накануне впервые спели песни Победы в Берлине, откуда прямиком направились в Тулу.



В 22 часа над Тулой прогремел салют, а фейерверки запустили с двенадцати площадок. Самым ярким и мощным по традиции стало пиротехническое и многоуровневое шоу между пролетарским и зареченским мостами.



Под занавес 9 Мая эпицентром праздника снова стала главная площадь города-героя. И всё внимание - на сцену. Музыкальный спектакль «Когда мы были на войне» в исполнении тульских артистов снова напоминает и будто возвращает нас в те сороковые роковые.Легендарные песни Великой Отечественной «Катюша», «Тёмная ночь», «Смуглянка» - песни, с которыми шли в бой и мечтали о Победе. Ну а в нашем сознании это напоминание о подвиге и стойкости нашего народа и страны. Кстати, звучали и современные военные песни, уже как история о пережитом.До позднего вечера на площади работали торговые ряды. На сцене выступали «Земляне» и коллектив «Soprano Турецкого». Последние накануне впервые спели песни Победы в Берлине, откуда прямиком направились в Тулу.В 22 часа над Тулой прогремел салют, а фейерверки запустили с двенадцати площадок. Самым ярким и мощным по традиции стало пиротехническое и многоуровневое шоу между пролетарским и зареченским мостами.







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