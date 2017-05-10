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НОВОСТИ | Общество



10.05.2017 10:29 Центром гуляний в День Победы в Туле стал Белоусовский парк
Полина Ермолаева

Центром гуляний в День Победы в Туле стал Белоусовский парк

| фото |
Над городом тучи совсем не в голубом, но это туляков нисколько не смутило – не из таких наши люди. На лицах - гордость за храбрых предков, на глазах - скупая слеза, но счастье и единение ощущаются повсюду.

Прогулка по парку в этот день потребовала куда больше времени: в каждом уголке посетителям предлагали проникнуться, поностальгировать, пропитаться духом Великой Победы и даже совершить путешествие в прошлое. На выставке ретро-автомобилей два железных коня вполне претендовали на статус машины-времени.

«Здесь представлены «ГАЗ-67Б» 1944 года с родным двигателем и «Виллис» системы «Форд»», - рассказал заместитель директора регионального Центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области Виктор Жилин.

Атрибутика праздника – нарасхват. Тем, кто не успел хорошенько подготовиться, облачиться в пилотку можно было здесь же, на ярмарке мастеров. Вообще, глаза сегодня туманили слезы не раз при взгляде на молодых подтянутых ребят в военной форме. За их будущее 70 с лишним лет назад бились такие же молодые, красивые, чьи портреты заполняют «Бессмертный полк».

Самой интересной, пожалуй, стала череда интерактивных площадок на большом кругу возле пруда. Метание гранат, преодоление преград, яркие фотографии, люди в исторических костюмах, боевая техника совсем рядом – все это создало особое настроение близости с нашими героями Великой Отечественной войны.
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