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НОВОСТИ | Общество



10.05.2017 09:53 Десятки тысяч туляков объединились в «Бессмертный полк»
Алексей Ерёмин

Десятки тысяч туляков объединились в «Бессмертный полк»

| фото |
«Одна страна - один полк!». Идея подобного марша зародилась всего несколько лет назад. Тогда впервые в акции приняли участие и туляки - несколько сотен человек пронесли штендеры с портретами героев-победителей по центральным улицам города. Сегодня тысячи туляков объединились в один полк.

Потрёпанный обветшавший рисунок или фотография неизвестного автора – для большинства это единственная возможность увидеть своего героя - деда, прадеда. Нескончаемый поток людей растянулся по проспекту Ленина - торжественное шествие возглавили победители - ветераны Великой Отечественной войны.

Пока одни участники акции уже подходили к Площади искусств, люди, завершающие колонну, ещё находились на улице Каминского. Туляки-участники акции прошли с портретами ветеранов армии и флота, тружеников тыла, ветеранов труда, узников концлагерей, участников партизанский отрядов - тех, кто ушёл или ещё живёт с нами рядом.

Эта победа далась нелегко, но через боль, через потери и пролитые кровь и слёзы память о Великой Победе - в сердце каждого из нас. И эту историю переписать уже не получится ни у кого, как бы того не хотелось. Память о героях вечна.
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