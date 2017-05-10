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10.05.2017 09:27 Парад в День Победы в Туле: основные моменты Вести-Тула





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Ровно в 10 часов на главной площади Тулы начался военный парад. Его главными зрителями стали, конечно же, ветераны. Их доставили на специальном автобусе. К слову сказать, проезд для ветеранов на городском транспорте 9 Мая был бесплатным.



Началось празднование Дня Победы 9 мая 2017 года в городе-герое Туле по традиции в 9 утра с возложения на Площади Победы у мемориального комплекса «Три штыка». К Вечному огню легли зеленые гирлянды и цветы от первых лиц области и города, ветеранов, жителей областной столицы и гостей города. Затем собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а под конец прозвучали ружейные залпы.Ровно в 10 часов на главной площади Тулы начался военный парад. Его главными зрителями стали, конечно же, ветераны. Их доставили на специальном автобусе. К слову сказать, проезд для ветеранов на городском транспорте 9 Мая был бесплатным.









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