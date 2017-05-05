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05.05.2017 18:27 В Туле «Бессмертный полк» увековечили в камне Вести-Тула





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На монументе изображено знаменитое фото «Знаменосцы у стен Рейхстага», сделанное 2 мая 1945 года, а собран он из порядка 3500 фотографий наших земляков, оборонявших Тулу. В торжественной церемонии открытия монумента участие приняли первые лица города и области, ветераны, кадеты, школьники.



«Мы гордимся своим прошлым, гордимся своими фронтовиками, своей историей. Вечна слава нашим героям!», – сказал на открытии монумента губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Акцию «Бессмертный полк» увековечили в камне. Сегодня Белоусовском парке открыли монумент «Бессмертный полк – Тула». Именно на этом месте каждый год колонна с тысячами фотографий участников войны заканчивает своё шествие.На монументе изображено знаменитое фото «Знаменосцы у стен Рейхстага», сделанное 2 мая 1945 года, а собран он из порядка 3500 фотографий наших земляков, оборонявших Тулу. В торжественной церемонии открытия монумента участие приняли первые лица города и области, ветераны, кадеты, школьники.«Мы гордимся своим прошлым, гордимся своими фронтовиками, своей историей. Вечна слава нашим героям!», – сказал на открытии монумента губернатор Тульской области Алексей Дюмин.







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