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05.05.2017 17:15 Тульские аквалангисты отправились на поиски погибших в годы ВОВ самолётов Вести-Тула





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Цель экспедиции - обследование плавсредств и самолётов в акватории Керченского пролива, погибших в ноябре-декабре 1943 года при высадке советского десанта в районе посёлка Эльтиген. Одна из основных задач подводной части экспедиции – подъём на поверхность советского истребителя «Киттихаук» производства США.



Самолет неплохо сохранился. По имеющейся информации, лётчик смог посадить подбитую машину на воду и вплавь добрался до берега. В настоящее время проведена полная размывка фюзеляжа и крыльев самолета, на сегодня запланирован его подъём на поверхность. Завершится экспедиция 9 мая.



Поисковые работы, посвященные очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводятся не только на земле, но и под водой. Четверо тульских аквалангистов – члены общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований» – при поддержке Тульского подводного клуба «Нептун» принимают участие в экспедиции «Большой десант-2017».Цель экспедиции - обследование плавсредств и самолётов в акватории Керченского пролива, погибших в ноябре-декабре 1943 года при высадке советского десанта в районе посёлка Эльтиген. Одна из основных задач подводной части экспедиции – подъём на поверхность советского истребителя «Киттихаук» производства США.Самолет неплохо сохранился. По имеющейся информации, лётчик смог посадить подбитую машину на воду и вплавь добрался до берега. В настоящее время проведена полная размывка фюзеляжа и крыльев самолета, на сегодня запланирован его подъём на поверхность. Завершится экспедиция 9 мая.

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