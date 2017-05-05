НОВОСТИ | Общество







05.05.2017 16:53 Митинг памяти о военных медиках прошёл в Тульской областной больнице Вести-Тула





| фото |



Главный врач Александр Симонов рассказал такой любопытный факт: благодаря медикам в строй в годы Великой Отечественной были возвращены практически 70% раненых. Врачи и дети возложили цветы к памятнику «Тульским медикам» на территории больницы, а позже отпустили в небо воздушные шары.



Они спасали раненых, боролись за жизнь и здоровье каждого солдата. Речь о врачах в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в память о них прошёл митинг на территории Тульской областной клинической больницы.Главный врач Александр Симонов рассказал такой любопытный факт: благодаря медикам в строй в годы Великой Отечественной были возвращены практически 70% раненых. Врачи и дети возложили цветы к памятнику «Тульским медикам» на территории больницы, а позже отпустили в небо воздушные шары.

Читать @gtrktula

















