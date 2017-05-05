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05.05.2017 16:29 Более 2500 туляков ко Дню Победы получат праздничные наборы Вести-Тула





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Василию Константиновичу сейчас 91 год. Служил он в Дальневосточном военном округе, на острове Даманском в Северной Корее. С 1972 по 1988 годы работал в комитете ФСБ Тульской области. Всего же праздничные наборы получат более 2500 тысяч человек.



Как рассказал Филиппов, «всем ветеранам Великой Отечественной войны по почте доставлены поздравительные открытки от лица губернатора Тульской области. Отдельным категориям ветеранов вручаются ещё и памятные подарки. Набор доставляется в торжественной обстановке на дом».



В преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получают специальные подарки, оформленные в виде посылок советских лет. Сегодня министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов вручил подарок подполковнику, участнику войны Василию Журавлёву.Василию Константиновичу сейчас 91 год. Служил он в Дальневосточном военном округе, на острове Даманском в Северной Корее. С 1972 по 1988 годы работал в комитете ФСБ Тульской области. Всего же праздничные наборы получат более 2500 тысяч человек.Как рассказал Филиппов, «всем ветеранам Великой Отечественной войны по почте доставлены поздравительные открытки от лица губернатора Тульской области. Отдельным категориям ветеранов вручаются ещё и памятные подарки. Набор доставляется в торжественной обстановке на дом».





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