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НОВОСТИ | Общество



05.05.2017 16:09 Ветеранов ВОВ, трудившихся в прокуратуре, поздравили в домашней обстановке
Светлана Ковалькова

Ветеранов ВОВ, трудившихся в прокуратуре, поздравили в домашней обстановке

| фото |
«В День Победы я был в Берлине, уже 1-2 мая город был тихий, не было стрельбы», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Борис Жижин. А когда началась война, ему было 19. Воевал на Кавказе, прошёл весь путь до Берлина пешком. Командовал взводом разведки стрелковой бригады. На груди ветерана много медалей, он награждён тремя орденами Красного знамени.

По словам Бориса Жижина, «первый хорошо запомнил - получил, когда форсировали Днепр в районе Херсона. На той стороне были немцы». Обстрел фашистов чуть не стоил тогда Борису Васильевичу жизни. Он три раза был на волосок от смерти, но в голове мелькала только одна мысль: надо идти дальше, надо победить, несмотря ни на что! Сейчас с улыбкой и гордостью говорит, что дожил до 95 лет и встречает 72-ю годовщину Победы.

Александр Алексеевич Арапов не утратил жизненного оптимизма, хоть за плечами страшные военные годы. Руководя пулемётным взводом стрелковой роты, в 1945 году участвовал в грандиозном наступлении наших войск на берлинском направлении в районе Зееловских высот. Во время атаки был ранен, видел, как немцы добивают наших, но был спасён.

В послевоенные годы солдаты Победы работали в прокуратуре Тульской области. Коллеги приезжают поздравлять своих ветеранов с каждым праздником. «Молодые сотрудники прокуратуры знают, с кого брать пример», - уверен прокурор Тульской области Александр Козлов.

Наше поколение последнее, которому доступна такая уникальная возможность - лично быть знакомыми с людьми, благодаря которым мы сейчас живём под мирным небом.
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