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05.05.2017 15:37 В преддверии Дня Победы губернатор вручил тулякам региональные награды Вести-Тула





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Кроме ветеранов наградили современных военных, участников операции в Сирии, и даже обычных социальных работников - тех, благодаря кому старики чувствуют себя не так одиноко. После официальной части все гости смогли окунуться в атмосферу военных песен, старых фотографий, ну а напоследок поднять символические фронтовые «сто грамм».



Ещё одна медаль в большом блестящем ряду на гимнастёрке, только не боевая, а гражданская – «За особый вклад в развитие Тульской области». Сегодня герои войны, тульские ветераны, получили золотые и серебряные награды из рук Героя России и главы нашего региона Алексея Дюмина. Торжественное собрание состоялось в Тульском театре драмы.Кроме ветеранов наградили современных военных, участников операции в Сирии, и даже обычных социальных работников - тех, благодаря кому старики чувствуют себя не так одиноко. После официальной части все гости смогли окунуться в атмосферу военных песен, старых фотографий, ну а напоследок поднять символические фронтовые «сто грамм».

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