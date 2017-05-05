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НОВОСТИ | Общество



05.05.2017 13:13 9 мая туляков ждет обширная праздничная программа
Елена Панова



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Программа Дня Победы в этом году будет традиционной, но многообразной, со своими особенностями. Мероприятия пройдут в разных точках города.

Начнется праздник на площади Ленина. Ровно в 10 часов утра откроется военный парад. Предполагается, что участвовать в нем будут не менее 1 тысячи человек и сорок единиц техники, как исторической, так и современной. Торжественным маршем пройдут десантники, спасатели, судебные приставы. Впервые чеканить шаг по площади будут тульские суворовцы.

На улице Менделеевской в 10 часов начнут собираться участники акции «Бессмертный полк». Впервые туляки вышли с портретами ветеранов ровно пять лет назад. Год от года желающих присоединиться к колонне становится все больше. Шествие пройдет через площадь Ленина по проспекту Ленина к Белоусовскому парку, где в этом году установили монумент в честь «Бессмертного полка».В День Победы над Тулой пролетят «Русские витязи». Пилотажная группа появится в небе в то же время, когда начнет движение «Бессмертный полк».

Побывать в тылу и на передовой, метнуть гранату, собрать и разобрать оружие – все это можно будет попробовать в Центральном парке имени Белоусова в Туле. С 12 часов здесь начнут работать интерактивные площадки. Здесь же развернется выставка ретромобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны.

В областной филармонии 9 мая прозвучит «Аккорд Победы». В 16.30 туляков приглашают на праздничный концерт. Государственных хор исполнит песни военного времени. Вход будет абсолютно свободным.

Вечером площадками праздника станут набережная Упы и площадь Ленина. На набережной выступит Губернаторский духовой оркестр, а на площади – известная группа «Земляне» и сопрано Турецкого. Завершится День Победы салютом. Залпы ударят одновременно на площади Ленина и на набережной. Яркий аккорд поставит точку в главном государственном празднике страны.


















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