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05.05.2017 11:59 Заокский район утопает в мусоре Алексей Еремин





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«Землю распродают под ИЖС, но вывоз и сбор мусора не организован. Поэтом он оказывается в оврагах, сваливается вдоль дорог и т.д. мы пытаемся привлечь внимание местной администрации к этой проблеме. Но пока нет никакой реакции», - говорит эксперт ОНФ в Тульской области Евгений Зайцев.



Свой родной Заокский Евгений и Инна исколесили вдоль и поперёк. На его карте они, без преувеличения, знают каждую свалку. Вот, например, ещё одна такая точка - лесополоса вблизи деревни Ланьшино, где, к слову, совсем недавно прошёл субботник. По словам эксперта ОНФ в Тульской области Инны Лысаковой, «…мусор убрали только с центральных улиц. Стоит отойти немного в сторону, как натыкаешься на горы отходов. Весь этот мусор сползает в сторону Оки».



Сегодня этот берег реки и полигон для сброса покрышек, и строительного, бытового мусора, и старой мебели. Заокский район считается одним из наиболее красивых и чистых в Тульской области. Но местные жители могут с этим утверждением поспорить. Это Ланьшинский карьер с высоты птичьего полёта.

Мусорные отвалы здесь растянулись на несколько километров. В большинстве случаев местные жители просто не имеют договоров на вывоз мусора, а потому и сами, и дачники оставляют отходы за пределами населённого пункта в оврагах, карьере, руслах ближайших рек.



Впрочем, решить мусорный вопрос всё же можно. Сосновый бор на месте свалки, таков итог борьбы за красоту и чистоту своей малой Родины, жителей села Доброе, что в Суворовском районе. Но этот случай является единичным для Тульской области и уникальным для России. Уникальность заключается в том, что свалка отходов была, не просто устранена, а на её месте появился целый сосновый бор.



Дачный сезон для расположенного рядом с Московской областью Заокского района уже в самом разгаре. О его природной красоте и холсты написаны, и песни спеты. Леса и поля, реки и даже шинный пруд. И такой здесь тоже есть – местная рукотворная достопримечательность. Популярный среди дачников из соседних областей район – буквально завален мусором. На карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» местные жители уже отметили более двадцати свалок. О большинстве из них уведомили и администрацию.«Землю распродают под ИЖС, но вывоз и сбор мусора не организован. Поэтом он оказывается в оврагах, сваливается вдоль дорог и т.д. мы пытаемся привлечь внимание местной администрации к этой проблеме. Но пока нет никакой реакции», - говорит эксперт ОНФ в Тульской области Евгений Зайцев.Свой родной Заокский Евгений и Инна исколесили вдоль и поперёк. На его карте они, без преувеличения, знают каждую свалку. Вот, например, ещё одна такая точка - лесополоса вблизи деревни Ланьшино, где, к слову, совсем недавно прошёл субботник. По словам эксперта ОНФ в Тульской области Инны Лысаковой, «…мусор убрали только с центральных улиц. Стоит отойти немного в сторону, как натыкаешься на горы отходов. Весь этот мусор сползает в сторону Оки».Сегодня этот берег реки и полигон для сброса покрышек, и строительного, бытового мусора, и старой мебели. Заокский район считается одним из наиболее красивых и чистых в Тульской области. Но местные жители могут с этим утверждением поспорить. Это Ланьшинский карьер с высоты птичьего полёта.Мусорные отвалы здесь растянулись на несколько километров. В большинстве случаев местные жители просто не имеют договоров на вывоз мусора, а потому и сами, и дачники оставляют отходы за пределами населённого пункта в оврагах, карьере, руслах ближайших рек.Впрочем, решить мусорный вопрос всё же можно. Сосновый бор на месте свалки, таков итог борьбы за красоту и чистоту своей малой Родины, жителей села Доброе, что в Суворовском районе. Но этот случай является единичным для Тульской области и уникальным для России. Уникальность заключается в том, что свалка отходов была, не просто устранена, а на её месте появился целый сосновый бор.













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