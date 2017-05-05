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05.05.2017 11:27 На территории региона вводится особый противопожарный режим "Вести-Тула"





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Это значит, что до 22 мая тулякам полностью запрещен въезд в леса и разведение костров на территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений, полосах отвода линий электропередач, вблизи дорог, железных и автомобильных. Следят за безопасностью спасатели МЧС, сотрудники Госпожнадзора и Россельхознадзора.



Опасность возгораний не только в том, что огонь может подобраться к лесам и постройкам. «Это и выжигание плодородного слоя земли, и уничтожение среды обитания животного мира, и загрязнение атмосферного воздуха. Дым от выжигания сухой растительности очень опасен для жизни и здоровья человека, он является высокотоксичным. Мы постараемся, чтобы все нарушители были привлечены к ответственности», - говорит заместитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Виктор Фетисов.



В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два раза. Для физических лиц предусматривается штраф до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч, на юридических – до полумиллиона. Так серьезно к палу травы подошли впервые.



Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по тульской области Евгений Барматин, «…ранее не было четко прописанных запретов. У нас не было оснований для составления протоколов в весенний период. Теперь это запрещено законодательно».

Накануне в Тульской области объявлен 4-й высокий класс пожарной опасности. А с 8 мая в Тульской области вводится особый противопожарный режим.Это значит, что до 22 мая тулякам полностью запрещен въезд в леса и разведение костров на территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений, полосах отвода линий электропередач, вблизи дорог, железных и автомобильных. Следят за безопасностью спасатели МЧС, сотрудники Госпожнадзора и Россельхознадзора.Опасность возгораний не только в том, что огонь может подобраться к лесам и постройкам. «Это и выжигание плодородного слоя земли, и уничтожение среды обитания животного мира, и загрязнение атмосферного воздуха. Дым от выжигания сухой растительности очень опасен для жизни и здоровья человека, он является высокотоксичным. Мы постараемся, чтобы все нарушители были привлечены к ответственности», - говорит заместитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Виктор Фетисов.В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два раза. Для физических лиц предусматривается штраф до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч, на юридических – до полумиллиона. Так серьезно к палу травы подошли впервые.Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по тульской области Евгений Барматин, «…ранее не было четко прописанных запретов. У нас не было оснований для составления протоколов в весенний период. Теперь это запрещено законодательно».











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