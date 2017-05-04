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НОВОСТИ | Общество



04.05.2017 19:08 В Новомосковске после реставрации открыт монумент павшим в годы ВОВ
Вести-Тула

В Новомосковске после реставрации открыт монумент павшим в годы ВОВ

| фото |
Белые голуби и воздушные шары, отпущенные в небо, цветы, военная музыка - так в небольшом посёлке близ Новомосковска местные жители отпраздновали завершение реставрации монумента павшим в этих местах, в годы войны бойцам.

Эта стела установлена близ границы с Рязанской областью, на месте, где покоятся останки 130 солдат. Все они героически сложили свои головы во время освобождения села Гремячее в начале декабря 1941-го. Монумент появился здесь в 50-е годы, но за прошедшие десятилетия порядком обветшал. Стелу пришлось фактически возводить заново, это взяли на себя компании «Еврохим» и Новомосковский «Азот».

«Когда начали ремонтировать, обнаружили, что его надо полностью менять, - рассказал исполнительный директор АО «НАК «Азот» Александр Савенков. – Дети из садов, школ будут знать это место и приходить сюда, а если будет память – значит, мы будем жить».

Как рассказал местный житель, узник концлагерей Адам Курк, «на старом памятнике даже не мог прочитать, кто здесь похоронен. Этот монумент будет теперь стоять десятилетия, а это память».

В Новомосковске так принято: крупные предприятия оказывают помощь по реставрации мемориалов времен войны. К примеру, тот же Новомосковский «Азот» курирует еще два подобных объекта. Всего же в районе более 60 стел, монументов и памятников.

Глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев рассказал, что «в конце апреля мы проехали все памятные места, все они в хорошем состоянии. Наше отношение к знаковым местам говорит о нашей памяти к великому подвигу, совершённому в годы Великой Отечественной войны».
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