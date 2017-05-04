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04.05.2017 18:44 Тульские следователи подвели итоги конкурса детских рисунков Вести-Тула





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Мы не забываем подвиги тех, кто сумел остановить фашистское нашествие – именно этому великому дню, Дню Победы, и были посвящены рисунки маленьких художников. И сегодня же ряды следователей пополнили молодые сотрудники - они приняли присягу в стенах Тульского музея оружия.



«Мы - наследники Победы». В Следственном комитете по Тульской области подвели итоги конкурса детских рисунков. В нём приняли участие десятки юных художников из всех районов губернии. В этом году исполняется 72 года с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. Мир наступил после долгих, кровопролитных боев, которые забрали больше 20 миллионов жизней.Мы не забываем подвиги тех, кто сумел остановить фашистское нашествие – именно этому великому дню, Дню Победы, и были посвящены рисунки маленьких художников. И сегодня же ряды следователей пополнили молодые сотрудники - они приняли присягу в стенах Тульского музея оружия.

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