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04.05.2017 18:26 В Туле начались мероприятия ко Дню Победы Вести-Тула





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В сквере «Тулякам-героям» на проспекте Ленина школьники возложили цветы к мемориалу, прочитали стихотворения на военную тематику и услышали из первых уст историю жизни сына полка - нашего земляка Виктора Яковлевича Митина. Ветеран Великой Отечественной в День Победы в 1945-ом был в Берлине. Свои награды получил будучи ещё 15-летним юношей. «Я убежал. Мне не было 14 лет, когда я попал на фронт, на Орловско-Курскую битву. Это был переломный период», - рассказал Митин



В Туле начались мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. Возложения цветов прошли на Всехсвятском кладбище, в посёлках Ленинский, Октябрьский, Хомяково, у братской могилы воинам-танкистам на территории завода «Штамп», у братского захоронения на Солунском кладбище, у памятника «Катюша» на Площадке и у стелы на пересечении улиц Кирова и Ложевая.В сквере «Тулякам-героям» на проспекте Ленина школьники возложили цветы к мемориалу, прочитали стихотворения на военную тематику и услышали из первых уст историю жизни сына полка - нашего земляка Виктора Яковлевича Митина. Ветеран Великой Отечественной в День Победы в 1945-ом был в Берлине. Свои награды получил будучи ещё 15-летним юношей. «Я убежал. Мне не было 14 лет, когда я попал на фронт, на Орловско-Курскую битву. Это был переломный период», - рассказал Митин





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