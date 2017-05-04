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04.05.2017 17:03 Тула готова принять 3000 студентов со всей России Вести-Тула





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В программе - творческие конкурсы по разным направлениям: танцевальному, музыкальному и театральному, оригинальный жанр, цирк, журналистика. В дни фестиваля будут работать интерактивные мастер-классы для тех, кто захочет научиться новому и интересному. Сама церемония открытия состоится 15 мая в 20 часов в Тульском кремле. В ней примут участие полторы тысячи молодых артистов и 5000 зрителей. Закрытие назначено на 19 мая и пройдёт в Кремлёвском дворце Москвы. Об этом и многом другом сегодня рассказали организаторы на пресс-конференции, посвящённой фестивалю.



По словам министра молодёжной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «приобщаться к культуре и традициям других регионов страны, не покидая свой родной регион, - можно будет посмотреть всю палитру нашей великой страны. В дни фестиваля будут и репетиции, и выступления, и соревнования. В свободное время у ребят будет возможность бесплатно посетить наши музеи – региональные, федеральные и муниципальные».



25-й юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» соберёт на Тульской земле активную и творческую молодёжь из 85 субъектов Российской Федерации. А это ни много ни мало 3000 человек. В жюри – артисты театра и кино, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса.В программе - творческие конкурсы по разным направлениям: танцевальному, музыкальному и театральному, оригинальный жанр, цирк, журналистика. В дни фестиваля будут работать интерактивные мастер-классы для тех, кто захочет научиться новому и интересному. Сама церемония открытия состоится 15 мая в 20 часов в Тульском кремле. В ней примут участие полторы тысячи молодых артистов и 5000 зрителей. Закрытие назначено на 19 мая и пройдёт в Кремлёвском дворце Москвы. Об этом и многом другом сегодня рассказали организаторы на пресс-конференции, посвящённой фестивалю.По словам министра молодёжной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «приобщаться к культуре и традициям других регионов страны, не покидая свой родной регион, - можно будет посмотреть всю палитру нашей великой страны. В дни фестиваля будут и репетиции, и выступления, и соревнования. В свободное время у ребят будет возможность бесплатно посетить наши музеи – региональные, федеральные и муниципальные».





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