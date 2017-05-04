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04.05.2017 13:16 Театр моды «Стиль» стал победителем национального конкурса "Вести-Тула"





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В прошлом году «Стиль» вступил в ассоциацию творческих объединений «Золотая игла». Победа в конкурсе, председателем жюри которого был всемирно известный кутюрье Вячеслав Зайцев, дала возможность из первой лиги попасть в высшую. Оценили костюмы за оригинальность исполнения и за то, что они могут трансформироваться.



Космос, геометрия, объём. Такими словами можно кратко охарактеризовать коллекцию театра моды «Стиль». Совсем недавно коллектив стал победителем[ 21-го национального конкурса детских театров моды и студий костюма в номинации «Эскизный проект».В прошлом году «Стиль» вступил в ассоциацию творческих объединений «Золотая игла». Победа в конкурсе, председателем жюри которого был всемирно известный кутюрье Вячеслав Зайцев, дала возможность из первой лиги попасть в высшую. Оценили костюмы за оригинальность исполнения и за то, что они могут трансформироваться.











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