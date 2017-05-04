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НОВОСТИ | Общество



04.05.2017 13:07 Куркинские кондитеры планируют в три раза увеличить объем производства
Татьяна Смирнова



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В округе - аромат шоколада и пастилы, у местных жителей - стабильная работа, а на упаковке - надпись «сделано в Куркино». Сейчас небольшой тульский поселок без преувеличения можно назвать центром вафельного и зефирно-пастильного производства.

Продукцию кондитерской фабрики знают далеко за пределами области. Вафельные изделия, пастилу и зефир поставляют в магазины не только России, но и стран СНГ, Китай, Вьетнам, Индию,Монголию, Иран, Ирак. Как рассказала старший технолог тульского филиала ООО «Тореро» Ольга Сильянова, «…95% сырья, применяющегося для изготовления кондитерских изделий, отечественного производства. Оно высокого качества и отвечает самым строгим стандартам».

Качество продукции оценил и губернатор Тульской области. Алексей Дюмин осмотрел предприятие во время рабочей поездки в Куркинский район. Сейчас кондитерская фабрика «Тореро» входит в тройку лидеров России по вафельному производству и занимает первое место по выпуску изделий под собственными торговыми марками федеральных сетей. В год здесь выпускают более 12 тысяч тонн сладостей. Сейчас закупили новые производственные линии.

«Мы приобрели очередную, пятую по счету, линию производства вафельной продукции. Она позволяет выпекать до 44 коржей в минуту. А новый упаковочный автомат выдает 600 упаковок в минуту. Кроме того, приобретена уникальная машина по упаковке в коробки вафельных тортов, разработанная российскими специалистами», - рассказывает директор тульского филиала ООО «Тореро» Валерий Жилов.

На кондитерской фабрике трудится 350 человек. С запуском новой линии появится ещё полсотни рабочих мест. И это не предел. В планах - строительство цеха печенья и шоколадных конфет. Уже следующим летом объем производства увеличится в три раза - до 36 тысяч тонн в год.















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