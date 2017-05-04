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04.05.2017 12:46 В Туле отремонтируют фасад детского юношеского центра "Вести-Тула"





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В этом году запланированы большие работы и в доме детского творчества в Пролетарском районе. На условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов выделяется 1 миллион 700 тысяч рублей для создания безбарьерной среды, чтобы привлечь еще больше детей с ограничениями по состоянию здоровья и дать им возможность получить дополнительное образование.



По словам начальника управления образования администрации города Тулы Татьяны Зотовой, «…будут выполнены все работы, необходимые для создания безбарьерной среды. Благодаря этому обеспечиваются более комфортные условия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата».



Перед своим 50-летием преображается детский юношеский центр Тулы. В прошлом году отремонтировали кровлю. Перезимовали без протечек, и как только потеплело - начали восстанавливать фасад. Сумма затрат - 750 тысяч рублей. Срок завершения - начало июня. Цвет педагоги и дети пожелали оставить прежний - салатовый. Кстати, детский юношеский центр сегодня один из самых востребованных в городе, в нем занимается почти 900 ребят в кружках и секциях по разным направлениям.В этом году запланированы большие работы и в доме детского творчества в Пролетарском районе. На условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов выделяется 1 миллион 700 тысяч рублей для создания безбарьерной среды, чтобы привлечь еще больше детей с ограничениями по состоянию здоровья и дать им возможность получить дополнительное образование.По словам начальника управления образования администрации города Тулы Татьяны Зотовой, «…будут выполнены все работы, необходимые для создания безбарьерной среды. Благодаря этому обеспечиваются более комфортные условия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата».











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