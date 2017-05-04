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НОВОСТИ | Общество



04.05.2017 11:46 Туляков приглашают на встречу с бывшим узником концлагеря
"Вести-Тула"



| фото |
Сегодня в музее «Тульские древности» состоится встреча с ветераном Великой Отечественной войны, узником австрийского концлагеря Маутхаузен Михаилом Придоновым.

Его служба началась рано. Сначала была Финская война, потом он принимал участие в Бессарабской военной кампании 1940 года, получил звание младшего сержанта. В конце мая 1941 года был направлен в Одессу на ускоренные курсы радистов, там застала его война. Тяжелые дни в октябре 1941 года сменились еще большим испытанием - пленом, а потом и концлагерем.

Только в 1945 году пришло спасение, как для страны, так и для многочисленных узников фашизма. Среди них оказался наш земляк Придонов. Сейчас ветерану 95 лет. Его долгая жизнь, полная важных воспоминаний и событий, - яркий пример мужества, стойкости и непреклонности. Начало встречи в 17:00.













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