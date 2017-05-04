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04.05.2017 11:08 Жители Куркинского района рассказали губернатору о проблемах "Вести-Тула"





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Рабочая поездка Алексея Дюмина началась с местной больницы. Визит был незапланированным. Пациенты и врачи пожаловались на недостаток узких специалистов и наличие всего одной бригады скорой помощи. По итогам посещения учреждения Алексей Дюмин дал поручение заместителю министра здравоохранения Геннадию Ларину совместно с главным врачом проработать проблемные вопросы и представить предложения по их решению.



Встреча Алексея Дюмина с общественностью состоялась на территории музейного комплекса «Куликово поле». По традиции, началось мероприятие с отчёта главы местной администрации. Геннадий Калина получил ряд замечаний о незнании инфраструктуры и неточностях в своём докладе. Работу над ошибками провел губернатор вместе с представителями предприятий и депутатами. После чего перешли к вопросам и предложениям от общественности.



Отсутствие уличного освещения и детских площадок, несанкционированные свалки, транспортное сообщение. Накануне о своих проблемах жители Куркинского района рассказали губернатору области.Рабочая поездка Алексея Дюмина началась с местной больницы. Визит был незапланированным. Пациенты и врачи пожаловались на недостаток узких специалистов и наличие всего одной бригады скорой помощи. По итогам посещения учреждения Алексей Дюмин дал поручение заместителю министра здравоохранения Геннадию Ларину совместно с главным врачом проработать проблемные вопросы и представить предложения по их решению.Встреча Алексея Дюмина с общественностью состоялась на территории музейного комплекса «Куликово поле». По традиции, началось мероприятие с отчёта главы местной администрации. Геннадий Калина получил ряд замечаний о незнании инфраструктуры и неточностях в своём докладе. Работу над ошибками провел губернатор вместе с представителями предприятий и депутатами. После чего перешли к вопросам и предложениям от общественности.











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