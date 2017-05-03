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03.05.2017 19:19 Поисковики в Белёвском районе нашли останки 15 воинов Вести-Тула





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По словам организаторов, как и в предыдущие годы, наиболее пристально обследуется бывшая линия фронта, проходившая вблизи белёвских деревень Башкино, Зайцево, Верхние и Нижние Дольцы. Останки воинов обнаружены на поле и в овраге около поискового лагеря, а так же у деревни Башкино.



Останки 15 погибших воинов найдены с начала межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта памяти-2017», которая проходит в эти дни в Белёвском районе. Основные раскопки на местах былых боёв Великой Отечественной войны продлятся по 8 мая. Впервые в экспедиции «Вахта Памяти» принимают участие представители Тульского областного отделения Русского географического общества.По словам организаторов, как и в предыдущие годы, наиболее пристально обследуется бывшая линия фронта, проходившая вблизи белёвских деревень Башкино, Зайцево, Верхние и Нижние Дольцы. Останки воинов обнаружены на поле и в овраге около поискового лагеря, а так же у деревни Башкино.

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