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03.05.2017 18:49 Полезным НКО будет проще получить средства из бюджета Виталий Моторин





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«Эти навыки нашим детям нужно постоянно отрабатывать, доводить до совершенства. В этом уже несколько лет помогают преподаватели», - говорит член общественной организации «Маленькая страна - Мы есть» Лидия Зайцева.



Ребят с подобными трудностями можно научить жить самостоятельно, уверены педагоги. Эта тренировочная квартира как раз для того и создавалась. Дети остаются здесь на ночь без родителей, лишь с педагогом, что уже серьезное для них испытание. Появление квартиры без финансовой помощи правительства было бы не возможно, и в ближайшее время такая помощь подобным некоммерческим организациям выйдет на новый уровень. Они смогут рассчитывать на 10 процентов средств областных и муниципальных программ. Такую задачу поставил президент страны, и в Туле для этого создается реестр социально ориентированных НКО.



«Каким образом они входят в реестр?» - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин. Ответила заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина: «Данные некоммерческие организации предоставляют заявку в наше министерство труда и социальной защиты. Их комплексно оценивают на предмет обеспечения безопасности предоставления услуг. Оценивается через Роспотребнадзор, через пожарных».



Вовлечение НКО в процесс оказания услуг в сфере социального обслуживания подразумевает некий новый для них статус и внесение изменений в региональный закон о грантах. Возможностей у организаций станет больше, поэтому, глава региона подчеркнул, - важен и контроль.



«Мы не должны здесь ошибиться, - сказал глава региона. - Самое главное – не пустить в реестр поставщиков услуг, которые просто скрываются за милосердием». По словам Левиной, «их оценивает экспертная комиссия, которая смотрит программы, по которым они работают».



27 организаций в сфере образования, а также те, что помогают наркозависимым, пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. Социально направленные НКО в Туле есть, и теперь чуть легче станет не только им, но и их подопечным.



Катя учится заваривать чай. Не то, что это для неё сложно, но что к чему, лучше напомнить. Аутизм - штука такая: ребёнок в чём то-гений, но в быту крайне не самостоятелен. Памятку о том, как помыть посуду, к примеру, лучше разбить на семь подробных пунктов.«Эти навыки нашим детям нужно постоянно отрабатывать, доводить до совершенства. В этом уже несколько лет помогают преподаватели», - говорит член общественной организации «Маленькая страна - Мы есть» Лидия Зайцева.Ребят с подобными трудностями можно научить жить самостоятельно, уверены педагоги. Эта тренировочная квартира как раз для того и создавалась. Дети остаются здесь на ночь без родителей, лишь с педагогом, что уже серьезное для них испытание. Появление квартиры без финансовой помощи правительства было бы не возможно, и в ближайшее время такая помощь подобным некоммерческим организациям выйдет на новый уровень. Они смогут рассчитывать на 10 процентов средств областных и муниципальных программ. Такую задачу поставил президент страны, и в Туле для этого создается реестр социально ориентированных НКО.«Каким образом они входят в реестр?» - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин. Ответила заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина: «Данные некоммерческие организации предоставляют заявку в наше министерство труда и социальной защиты. Их комплексно оценивают на предмет обеспечения безопасности предоставления услуг. Оценивается через Роспотребнадзор, через пожарных».Вовлечение НКО в процесс оказания услуг в сфере социального обслуживания подразумевает некий новый для них статус и внесение изменений в региональный закон о грантах. Возможностей у организаций станет больше, поэтому, глава региона подчеркнул, - важен и контроль.«Мы не должны здесь ошибиться, - сказал глава региона. - Самое главное – не пустить в реестр поставщиков услуг, которые просто скрываются за милосердием». По словам Левиной, «их оценивает экспертная комиссия, которая смотрит программы, по которым они работают».27 организаций в сфере образования, а также те, что помогают наркозависимым, пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. Социально направленные НКО в Туле есть, и теперь чуть легче станет не только им, но и их подопечным.





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