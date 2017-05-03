Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.05.2017 18:49 Полезным НКО будет проще получить средства из бюджета
Виталий Моторин

Полезным НКО будет проще получить средства из бюджета

| фото |
Катя учится заваривать чай. Не то, что это для неё сложно, но что к чему, лучше напомнить. Аутизм - штука такая: ребёнок в чём то-гений, но в быту крайне не самостоятелен. Памятку о том, как помыть посуду, к примеру, лучше разбить на семь подробных пунктов.

«Эти навыки нашим детям нужно постоянно отрабатывать, доводить до совершенства. В этом уже несколько лет помогают преподаватели», - говорит член общественной организации «Маленькая страна - Мы есть» Лидия Зайцева.

Ребят с подобными трудностями можно научить жить самостоятельно, уверены педагоги. Эта тренировочная квартира как раз для того и создавалась. Дети остаются здесь на ночь без родителей, лишь с педагогом, что уже серьезное для них испытание. Появление квартиры без финансовой помощи правительства было бы не возможно, и в ближайшее время такая помощь подобным некоммерческим организациям выйдет на новый уровень. Они смогут рассчитывать на 10 процентов средств областных и муниципальных программ. Такую задачу поставил президент страны, и в Туле для этого создается реестр социально ориентированных НКО.

«Каким образом они входят в реестр?» - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин. Ответила заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина: «Данные некоммерческие организации предоставляют заявку в наше министерство труда и социальной защиты. Их комплексно оценивают на предмет обеспечения безопасности предоставления услуг. Оценивается через Роспотребнадзор, через пожарных».

Вовлечение НКО в процесс оказания услуг в сфере социального обслуживания подразумевает некий новый для них статус и внесение изменений в региональный закон о грантах. Возможностей у организаций станет больше, поэтому, глава региона подчеркнул, - важен и контроль.

«Мы не должны здесь ошибиться, - сказал глава региона. - Самое главное – не пустить в реестр поставщиков услуг, которые просто скрываются за милосердием». По словам Левиной, «их оценивает экспертная комиссия, которая смотрит программы, по которым они работают».

27 организаций в сфере образования, а также те, что помогают наркозависимым, пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. Социально направленные НКО в Туле есть, и теперь чуть легче станет не только им, но и их подопечным.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.