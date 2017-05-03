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03.05.2017 17:33 Автопробег Росгвардии прошёл через Плавск Вести-Тула





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В память о мужестве и героизме воинов, проявленном в годы войны, прозвучали оружейные залпы. В ходе автопробега будет составлена книга «Вахта памяти». В ней участники акции соберут обращения и напутствия ветеранов Великой Отечественной войны к сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. В дальнейшем книга и другие материалы автопробега будут переданы в Центральный музей войск национальной гвардии в Москве.



Автопробег Росгвардии «Сыны Великой Победы» прошёл через Тульскую область. Колонна, стартовавшая от Поклонной горы в столице, прибыла к Кургану Славы в Плавске. Праздничное мероприятие у стелы открыли церемонией возложения цветов к Вечному огню и минутой молчания.В память о мужестве и героизме воинов, проявленном в годы войны, прозвучали оружейные залпы. В ходе автопробега будет составлена книга «Вахта памяти». В ней участники акции соберут обращения и напутствия ветеранов Великой Отечественной войны к сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. В дальнейшем книга и другие материалы автопробега будут переданы в Центральный музей войск национальной гвардии в Москве.

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